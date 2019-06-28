İZMİR (AA) - İzmir'de sedef hastaları ile doktorlar, hastalığın önemini, tedavi yöntemlerini ve hastalığını yönetimini konuşmak için "Sedef Hastalığı Hasta Bilgilendirme Okulu" adlı seminerde bir araya geldi.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Manisa Sedef Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Öztürkcan, İzmir Sanat'ta gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada 100 milyon kadar kişinin sedef hastalığından etkilendiğini, Türkiye'de ise 2 milyon kadar kişinin sedef hastası olduğunu dile getirdi.

Hastalığın son derece önem arz ettiğini belirten Öztürkcan "sedef hastaları konusunda ne yapabiliriz" düşüncesiyle yıllardır çalışmalar gerçekleştirdiklerini, Manisa'da dernek kurduklarını ve hastalarla zaman zaman "hasta okulları" etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öztürkcan, şunları kaydetti:

"Bugün burada doktorlarımızla bu hastalığın önemini, hastalıktaki yenilikleri ve hastalığını yönetimini, tedaviyle ilgili yapılabilecekleri psikolojik açıdan yapılabilecekleri konuşacağız. Hastalarla soru-cevap yapacağız. Bilindiği üzere sedef hastalığının deride üzeri sedef rengi pullarla kaplı kızarıklıklar şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlık. Saçlı deri, diz, dirseklerde daha sık olmakla birlikte tırnaklar dahil tüm vücutta görülebilir.