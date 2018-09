İzmir'de şehit pilotlar anısına yapılan park açıldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın anısını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin metrekarelik alana yapılan Hava Şehitleri Parkı, törenle açıldı.

Geçen 16 Şubat'ta, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanıp yakınlardaki Tuzçullu Mahallesi'nde düşen uçakta şehit olan pilotlar Yüzbaşı Yunus Bal ve Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın isimleri, Çiğli'de 7 bin metrekarelik alanda açılan 'Hava Şehitleri Parkı'nda yaşayacak. Parkın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası İsa Bal, annesi Cevriye Bal, şehit pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın babası Ahmet Gökdoğan ve diğer yakınları katıldı.

"TÜRK ORDUSU KIYMETLİDİR"

Hava Şehitleri Parkı'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bizi var eden ve bugüne kadar binlerce yıldır ülkenin bağımsız yaşamasını sağlayan, ülkesi için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan bu milletin evlatlarına hepimiz millet ve şükran duygularımızı her alanda belirtmek zorundayız. Her ülkenin ordusu vardır. Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bu tarihten beri böyledir ve tarih boyunca da böyle kalacaktır" dedi.

'GÜÇLÜ ORDUYA İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, "Ama aynı zamanda dünyanın en problemli coğrafyasındayız. Kafkaslar tarih boyunca hep çıban başı olmuştur. Balkanlar da öyle. Kurtuluş Savaşı'nda Orta Doğu'da neler çekildiğini tarih yazıyor. Böyle bir coğrafyada bağımsız olarak kalabilmek, yaşamını sürdürmek, ekonomik kalkınmayı sürdürmek kolay değil ama başarmak zorundayız" diye konuştu.

Kocaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulu Önder'imiz Atatürk bütün cephelerde savaşmış. İnsanları ve halkları tanımış, denemiş, sınamış ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bir dış politika belirlemiştir. Sloganı, simgesi 'Yurtta barış, dünyada barıştır'. Bunun bana göre açılımı şudur; Ben Kurtuluş Savaşı'nı verdim. Ülkeyi kurdum ne bundan sonra kimsenin işinde, gücünde toprağında gözüm var. Ne de kimseyi ülkemin topraklarına işime gücüme karıştırırım. Böyle geldik böyle de devam edeceğiz. Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Şehitlerimize vefa borcumuzu şehit oldukları ilçede park ve anıtla bir nebze de olsa ödemek istedik. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak minnet ve şükran duyuyoruz her zaman şehit ailelerimizin emrinizdeyiz."

VEFANIN GÖSTERGESİ

Resul Ekrem Gökdoğan'ın kardeşi Cahit Gökdoğan ise "Her metrekaresi şehit kanıyla ıslanmış olan bu topraklarda inşa edilen bir yapıya şehitlerimizin adının verilmesi şahsım ve ailem adına gurur verici olduğu gibi çok da manidar. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Bugün burada bulunmamıza sebep olan bu vefalı ve ince düşünce, şehit ateşinin tüm vatana düştüğünün bir göstergesidir. İşte bu ateşin ve vefanın tablolaşmış düsturu bu parkta emeği geçen bahçıvana, mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ağabeyi hayattayken onu ziyarete geldiğinde beraber geçtikleri bu yolda şimdi onun anısına yapılan bu parka gelmenin kendisinde burukluğun yanında gururu da yaşattığını belirten Cahit Gökdoğan, "Ağabeyim gönlündeki vatan sevgisiyle devleti ve milleti için hep çalıştı. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız" diye konuştu ve sözlerine son olarak Mehmet Akif Ersoy'un Mor Bulutlar şiirini okuyarak sonlandırdı.

Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası İsa Bal da, böylesine güzel bir yerin şehitlerin adıyla yaşatılacak olmasının gururunu yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir yer oldu. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da, hava şehitleri nezdinde tüm şehit ve gazileri minnetle andığını belirterek, "Yaşanacak bir Çiğli yarattık ama şehitlerimizin de anılarının sürekli yaşaması için bir park yaptık. Tüm emeği geçenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak da "Bu parkı böyle güzel düşünceyle ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum. Malazgirt'ten Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, Mustafa Kemal Atatürk'ten bu güne kadar kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Şehit Anıtlığı'nı şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte açtı. Şehit pilotlar Gökdoğan ve Bal'ın adına yapılan anıtın açılışı da, üzerindeki Türk Bayrağı kaldırılarak yapıldı. Verilen kokteylin ardından, tören sona erdi.

7 DÖNÜMLÜK ANI PARKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehit pilotlar anısına yaptığı 7 bin metre üzerinde yer alan parkta, 400 metrekare serinleme havuzu ve güneşlenme alanı, 120 metrekare kondisyon alanı, 240 metre koşu pisti, basketbol sahası 100 adet ağaç, 2 bin 302 adet çalı, bin 700 metrekare çim zemin yer alıyor.