HABER

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

ŞEHİT FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDI İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına mermer kitabe yerleştirildi.

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)

ŞEHİT FETHİ SEKİN İÇİN KİTABE YAPTIRILDI
İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına mermer kitabe yerleştirildi. İzmir Adliyesi'nde CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın da katıldığı anma töreninin ardından, kitabenin açılışı yapıldı. İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan mermer kitabede, 'Ya fettah ya rahman şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şehadet mertebesine ulaşmıştır' ifadeleri yer aldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı (2)

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Fırtına Antalya'da hasara yol açtıFırtına Antalya'da hasara yol açtı
Bakan Kurum: Plastik poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldıBakan Kurum: Plastik poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

Boş çikolata kutusu yüzünden tazminatsız işten atılan Emine Arık'a bir kötü haber daha!

Emine Arık'a bir kötü haber daha!

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.