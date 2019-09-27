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İzmir'de şehit polis için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi - İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: - "Çok üzgünüz. Üzüntümüzü bir kat daha artıran da mücadele ettiği trafik terörünün kurbanı olması"

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Urla ilçesinde dün hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olan Serkan Çağlayan için Konak Meydanında tören düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Esra, 5 yaşında kızı Nehir, babası Ali Çağlayan ve yakınları ile Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Çağlayan için saygı duruşunda bulunuldu, eşi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çok hüzünlü bir vesileyle bir araya gelindiğini belirterek, "Daha hayatının baharında, 34 yaşındaki şehit polis memuru Serkan Çağlayan'ı son yolculuğuna uğurluyoruz." dedi.

Şehit Çağlayan'ın insanların huzur içinde olması, trafik teröründen kimsenin zarar görmemesi için görev yaptığını aktaran Aşkın, şöyle konuştu:

"Gerçekten de bütün meslektaşları ve bizler biliyoruz ki büyük bir özveriyle görev yapıyordu. Bütün meslektaşlarının ve çalıştığı bölgenin sempatisini kazanmış kahraman bir arkadaşımızdı. Dün 15.00 civarında trafik terörünü engellemek için trafik kurallarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmuştu. O sırada hiç kusuru olmadığı halde bir kamyonet sürücüsü anlaşılmaz şekilde Serkan kardeşimize çarptı ve arkadaşımız ağır yaralandı. Arkadaşları, bizler onu hastaneye kaldırdık. Onun hastanede durumunun ağır olduğunu öğrendik. Hekimlerimiz çok büyük çaba sarf etti ama Serkan kardeşimizi kurtarmak mümkün olmadı. Çok üzgünüz. Üzüntümüzü bir kat daha artıran da mücadele ettiği trafik terörünün kurbanı olmasıydı. Bütün varlığı ve gücüyle trafik terörüyle mücadele ediyordu ama bu acımızı bir kat daha artırdı. Kendisi de trafik terörüne kurban gitti."

Dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, tören mangasıyla cenaze aracına taşındı. Şehidin eşi ve kızı göz yaşı dökerek cenazenin arkasından yürüdü. Şehit Çağlayan'ın naaşı daha sonra memleketi Ankara'ya gönderildi.

Çağlayan'ın yarın öğle namazına müteakip Beypazarı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, dün kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmıştı. Çağlayan, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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