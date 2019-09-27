İzmir'de şehit polis için tören

Şehit Çağlayan'ın insanların huzur içinde olması, trafik teröründen kimsenin zarar görmemesi için görev yaptığını aktaran Aşkın, şöyle konuştu:

"Gerçekten de bütün meslektaşları ve bizler biliyoruz ki büyük bir özveriyle görev yapıyordu. Bütün meslektaşlarının ve çalıştığı bölgenin sempatisini kazanmış kahraman bir arkadaşımızdı. Dün 15.00 civarında trafik terörünü engellemek için trafik kurallarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmuştu. O sırada hiç kusuru olmadığı halde bir kamyonet sürücüsü anlaşılmaz şekilde Serkan kardeşimize çarptı ve arkadaşımız ağır yaralandı. Arkadaşları, bizler onu hastaneye kaldırdık. Onun hastanede durumunun ağır olduğunu öğrendik. Hekimlerimiz çok büyük çaba sarf etti ama Serkan kardeşimizi kurtarmak mümkün olmadı. Çok üzgünüz. Üzüntümüzü bir kat daha artıran da mücadele ettiği trafik terörünün kurbanı olmasıydı. Bütün varlığı ve gücüyle trafik terörüyle mücadele ediyordu ama bu acımızı bir kat daha artırdı. Kendisi de trafik terörüne kurban gitti."