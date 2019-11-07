İzmir’de seri katil olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir’de bir kadın cinayetinden daha önce hüküm giyen, bir kadın cinayetinin de şüphelisi konumunda bulunan ve 17 aydır kayıp olan Özlem Akusta olayında adı geçen Yunus Kahraman, İzmir’de polis tarafından düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan Yunus Kahraman, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1999 yılında patronu Nilgün Kırlı’yı öldürme suçundan hüküm giyerek 15 yıl hapis yatan Yunus Kahraman’ın adı teyzesi Gülümser Bulut’un öldürülmesi ve 17 aydır kayıp olan Özlem Akusta olayında da konuşulmaya başlanmıştı. Hakkında çıkan yakalama kararı sonrası polis her yerde Yunus Kahraman’ı aramaya başladı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzenlediği operasyonla Kahraman’ı gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak Buca Kapalı Cezaevine gönderildi.

Özlem Akusta hala kayıp

Yunus Kahraman’ın tahliye edilmesinin ardından İzmir’de Özlem Akusta kayıplara karıştı. Akusta’nın yakınları kayıp başvurusu yaparken, Akusta’nın son görüştüğü ismin Yunus Kahraman olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Yunus Kahraman, Özlem Akusta ile Fahrettin Altay Meydanı’nda buluştuklarını, daha sonra ise ayrıldıklarını ve voleybol maçına gittiğini iddia etti.

Emniyet birimleri, Yunus Kahraman ile Özlem Akusta’nın Karaburun’a gittiklerini ve Akusta’nın telefonunun saat 12.45’de kapandığını belirledi. Aynı şekilde Yunus Kahraman’ın da aynı saatlerde telefonunun kapalı olduğu kayıt altına alındı. Diğer yandan, Yunus Kahraman’ın olaydan bir gün önce İzmir’de araç kiraladığı ve Akusta ile Kahraman’ın bu araçla Karaburun’a gittiği kayıtlara geçti.