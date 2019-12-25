HABER

İzmir’de servis bakım alanında yangın: 6 araç yanarak küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 06:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan servis bakım alanında, park halindeki 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanarak küle döndü.Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan servis bakım alanında meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan servis bakım alanında, park halindeki 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanarak küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan servis bakım alanında meydana geldi. İddiaya göre, servis bakım alanında park halinde bulunan 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Araçların yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası alevler 1 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı.
Öte yandan, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldıSokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı
Özel harekat polisi kendi tüfeğiyle şehit oldu!Özel harekat polisi kendi tüfeğiyle şehit oldu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polisi bakım yaptığı tüfek ateş alınca şehit oldu!

Özel harekat polisi kendi tüfeğiyle şehit oldu!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Erdoğan onayladı! Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Şişli'de feci kaza! Ticari taksi hurdaya döndü!

Şişli'de feci kaza! Ticari taksi hurdaya döndü!

İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

İstanbul'da korkutan yangın! Gecekondu alev topuna döndü!

Garajda park halindeki araç alev alev yandı!

Garajda park halindeki araç alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.