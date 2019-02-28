İzmir’de seyir halindeki araca pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ağır yaralı

İzmir’de, henüz belirlenemeyen bir nedenle, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Serdar Uyanık (33) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uyanık’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi 5156 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Uyanık 34 KM 838 plakalı otomobili ile sokak arasında seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Uyanık’a pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Uyanık, vücuduna isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Serdar Uyanık’ı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan Uyanık’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri Uyanık’a ateş açarak kayıplara karışan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.