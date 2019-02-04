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İzmir'de seyir halindeki otobüs yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 23:19 | Son Güncelleme

İzmir'de seyir halindeki otobüs yandı

İZMİR (AA) - İzmir'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra park edilmek üzere Çiğli'deki ESHOT garajına giderken Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında alev aldı.

Alevleri fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu. Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

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izmir OTOBÜS seyir yandı

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