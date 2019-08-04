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İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 03:22 | Son Güncelleme

Çeşme Otobanı'ndaki otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı

İZMİR (AA) - İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme ilçesine gitmekte olan Kemal Çetin (28) yönetimindeki Baba Tur'a ait 35 AFT 980 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı.

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan Güngör Bulut, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmcilikle uğraştıklarını ve Çeşme'ye yolcu almaya gittiklerini söyledi.

Yangın sırasında şans eseri otobüste yolcu bulunmadığını kaydeden Bulut, "Her şey normaldi. 10 yıldır yakıt aldığımız yerden mazot aldık ve İzmir'den yola çıktık. Duman, koku olunca durduk, kaputu açtık. Alev almaya başlayınca söndürmeye çalıştık. Yoldan geçenler de yardım etti. Otobüste yolcu yoktu. Zarar mala geldi, Allah'tan cana bir şey olmadı." dedi.

Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

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