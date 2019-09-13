İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otobanı'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Alanya istikametine giden Yılmaz Albay'ın kullandığı 10 HF 026 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Buca gişeler mevkisinde alev aldı.

Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüsteki yolcular uyarı üzerine otobüsü tahliye etti. Otobüsteki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan yolculardan Duran Ilgaz, otobüs durduğunda yolcu alacağını düşündüğünü ifade etti.

Ilgaz, bu sırada muavinin "otobüsü tahliye edin" dediğini duyduğunu belirterek, "Herkes araçtan indi. Otobüste dumanlar çıkmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun bir alev çıktı. Araçtan uzaklaştık. İtfaiye geldi müdahale etti." diye konuştu.

Mahmut Sarıcaoğlu da yoldaki bir sürücünün uyarmasıyla otobüsün kenarda durduğunu anlatarak, "Sürücü otobüsü durdurdu. Araçtan indik. Bu sırada birbirimizi ezdik. Otobüsten alevler yükselmeye başladı. Şoför ve muavin uyardı bizi. Olan eşyalarımıza oldu." ifadelerini kullandı.