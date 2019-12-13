İzmir’de seyir halindeki tır alev aldı

İzmir’in Menemen ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzeri Menemen 2. Sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Aliağa’dan İzmir istikametine gitmekte olan A.T. (56) yönetimindeki 35 AG 9064 plakalı tırın kupa kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonrasında tamamen söndürülen araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapatılan Çanakkale

