HABER

İzmir'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 06:00 | Son Güncelleme

Kent genelinde iki gündür süren sağanak nedeniyle bazı araçlar su birikintilerinde kaldı - Karşıyaka ilçesinde üzerlerine ağaç devrilen üç araçta hasar meydana geldi

İZMİR (AA) - İzmir'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.

Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. Kimi araç sahipleri kendi imkanlarıyla otomobillerini kurtardı. Diğer araçlar ise çekici yardımıyla su birikintilerinin içinden çıkarıldı.

Karşıyaka ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildiFabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi
Adana'da maskeli saldırganlar dehşet saçtı!Adana'da maskeli saldırganlar dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ araç hasar otomobil sağanak yağmur

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Yüzü maskeli şahıslar önce gençleri gasp etti, sonra pompalı tüfekle vurdu

Adana'da maskeli saldırganlar dehşet saçtı!

'Açlık saldırganlığı tetikliyor!'

'Açlık saldırganlığı tetikliyor!'

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

AK Parti Çorum eski İl Başkanına 'şantaj'a tutuklama

İstifa etmişti! 'Kasetli şantaj'da flaş gelişme

Açıköğretim kitabında cinsiyetçi sorular: Aşağıdakilerden hangisi kadını çekici yapar?

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.