İzmir'de şiddetli yağış sonrası düden oluşması

"Söz konusu alan aşırı yağışlarla bir göl haline gelmekte, göl suları bu bölgede tespit edilen 13 düden ile yer altına girmektedir. Bu bölgedeki yer altı büyük mağara sistemleri karst kanalları ve sifon yapılarını içermektedir. Yağışlarla yaklaşık 18 milyon metreküp biriken su, bu düdenlerle yer altına girmekte, yer altındaki kanallarla Selçuk bölgesindeki büyük oranda Zeytinköy kaynakları ve az sayıda da denizaltı kaynaklarıyla boşalmaktadır."

"Bölge benzer düden oluşumlarına da açık olup, herhangi bir risk oluşturmaması için özel olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Bu bölgede 8 bin hektar arazi, yer üstü sularının düdenlere boşalmasıyla oluşan yer altı sularından beslenmektedir. Bölgede kuyular açılarak düdenlerden beslenen yer altı suyu hem içme hem de sulama amaçlı kullanılmaktadır. Bu alanda bulunan düdenler jeolojik özellikleri nedeni ile özgün karstik yapılar olup, mutlaka korunması gereken alanlardır ve bu alanların jeopark olarak değerlendirilmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için önemlidir."

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle düdenler oluşmuştu.

