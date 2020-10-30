İzmir'de Şidetli Deprem Hasara Yol Açtı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,8 olarak ölçerken AFAD 6,6 olarak açıkladı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak duyurdu.

Deprem İzmir'de bazı binalarına yıkılmasına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirde 20'ye yakın yıkılan binalara ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Soyer ayrıca Twitter'dan paylaştığı mesajında şehirde yardım ekiplerinin enkaz olan bölgelere ulaşabilmesi için vatandaşların özel araçlarını kullanmamasını istedi.

Depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. İzmir'in Bayraklı İlçesi Belediye Başkanı, ilçede 10 civarında yıkılmış bina ihbarı aldıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan paylaştığı mesajında "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.