İzmir’de silahlı çatışma: 2 yaralı

İzmir’de bir kişi, arasında husumet bulunduğu öğrenilen şahsın iş yerini silahla bastı. Yaşanan silahlı çatışma sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Konak ilçesi Kocatepe Mahallesi Rakım Erkutlu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Yasin B. (34), iddiaya göre arasında husumet bulunan Veli A.’nın (38) iş yerini silahla bastı. İş yerinde silahıyla ateş açan Mehmet Yasin B.’ye, Veli A. da tabanca ile ateş açarak karşılık verdi. İkili arasında çıkan silahlı çatışmada Veli A. ağır yaralanırken, Mehmet Yasin B. ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Yasin B.’yi kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı.

Olaya karışan Veli A. sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Mehmet Yasin B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Veli A.’nın durumu ciddiyetini korurken, Mehmet Yasin B.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

