İzmir'de silahlı genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, İbrahim G.(19), iddiaya göre ağabeyi Uğurcan G. ile kavga eden 2 kişiye tabancayla ateş açtı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahariye Mahallesi, 1716 Sokak'taki kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Uğurcan G., henüz bilinmeyen nedenle Sedat Talhan (37) ve Gökhan Ayaz (30) ile kavga etti. Olayın ardından ağabeyinin iki kişi ile kavga ettiğini öğrenen İbrahim G., kafenin önüne gelerek Sedat Talhan ve Gökhan Ayaz'a yanındaki tabancayla ateş açtı. Olayda, Gökhan Ayaz omuzundan ve bacağından, Sedat Talha ise kulağından yaralanırken, İbrahim G. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Gökhan Ayaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sedat Talhan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri silahlı saldırgan İbrahim G.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim G., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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