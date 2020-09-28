HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Küçük Park adıyla bilinen Kazım Dirik Mahallesi 161 Sokak’ta meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Küçük Park adıyla bilinen Kazım Dirik Mahallesi 161 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Ç.M. (32) ve A.Ş.B karşı karşıya geldi. Bu sırada Ç.M., silahı çıkararak A.Ş.B’ye 6 el ateş etti. Vücuduna bacağından, omzundan ve sırtından 3 kurşun isabet eden A.Ş.B., yaralı halde kaçmaya çalışırken bir marketin önünde yere yığıldı. Bu sırada Ç.M. olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Ç.M.’yi suç aletiyle beraber yakaladı. Yaralı A.Ş.B. ise olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bornova Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.Ş.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
15 gün boyunca kısıtlandı15 gün boyunca kısıtlandı
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
Tunceli'de koronavirüs tedbiri! 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler kısıtlandı
15 gün boyunca kısıtlandı
Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!
Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!
Yer: Antalya! Tonlarca balık ortalığa saçıldı
Yer: Antalya! Tonlarca balık ortalığa saçıldı
Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli
Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.