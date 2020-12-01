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İzmir’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

01.12.2020 08:15 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 05.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan yarış pistinin yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup, bölgede rastlaştı. Grup arasında çıkan sözlü tartışmanın büyüyerek yerini kavgaya bırakmasının ardından Volkan A. isimli bir şahıs, karşı gruptan Devran G.’ye silahla ateş etti. Kasık bölgesine mermi isabet eden Devran G., kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş eden Volkan A. olay yerinden otomobil ile uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs arkadaşlarının otomobiliyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.
Olay şüphelisi aranıyor
Öte yandan Devran G.’yi silahla vurup yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Volkan A.’yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Hayati tehlikesi var
Olayda ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Devran G.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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