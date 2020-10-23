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İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 06:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.Olay, dün gece saatlerinde Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında meydana gelen kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa Ç. ve N.T. ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Ç. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken yaralı şahsın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olay sonrası hastaneye akın eden Mustafa Ç’nin yakınları sinir krizleri geçirirken, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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