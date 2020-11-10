HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 02:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.Olay, gece saatlerinde Atilla Mahallesi 458 Sokak’ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Atilla Mahallesi 458 Sokak’ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.L.K’nin evinde bir araya gelen M.E., ile B.A., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu B.A., tarafından tabanca ile açılan ateşin ardından M.E., vücuduna isabet eden mermi neticesinde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtıÇarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
İletişim Başkanlığı duyurdu: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir
Dünyayı sarsan sözler: 3. Dünya savaşı çıkabilir
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Kayseri'de feci kaza! Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı
Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı
Hatay'da aç kalan yaban domuzu kent merkezine indi
Aç kalan yaban domuzu kent merkezine indi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.