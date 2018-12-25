HABER

İzmir'de silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 23:03 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde emekli polis memuru, tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, emekli polis N.E. (46), Şair Eşref Bulvarı'nda karşılaştığı D.Ş. (45) İle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. yanındaki tabancayla ateş ederek D.Ş'yi ayağından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekiplerince üzerindeki silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada N.E’nin, D.Ş. ile bir avukat arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ettiği, tartışmanın da bu konudaki anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

Öte yandan N.E'nin, emniyette mensubu iken İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Emniyet Spor Gücü Kulübünde boks antrenörlüğü yaptığı, D.Ş'nin de bu sporla uğraştığı ve eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

PARTNERSeksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...Seksi yılbaşı çamaşırı ile sokağa çıkıp öyle bir yere gitti ki...
Belediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret ettiBelediye personeli Noel baba kostümüyle yabancıların evlerini ziyaret etti
Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (3)Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli polis gözaltı memur silahlı yaralama yaralı

En Çok Okunan Haberler

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'otokratlar listesi'ne aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Ankara ve 10 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

Hastanede korkunç olay!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Menbiç' açıklaması

İstanbul'da metroda intihar!

İstanbul'da metroda intihar!

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.