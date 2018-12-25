İzmir'de silahlı kavga

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, emekli polis N.E. (46), Şair Eşref Bulvarı'nda karşılaştığı D.Ş. (45) İle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. yanındaki tabancayla ateş ederek D.Ş'yi ayağından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekiplerince üzerindeki silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada N.E’nin, D.Ş. ile bir avukat arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ettiği, tartışmanın da bu konudaki anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

Öte yandan N.E'nin, emniyette mensubu iken İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Emniyet Spor Gücü Kulübünde boks antrenörlüğü yaptığı, D.Ş'nin de bu sporla uğraştığı ve eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

