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İzmir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 02:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Olay, gece saatlerinde Ulubatlı Mahallesi 2755 Sokak üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Ulubatlı Mahallesi 2755 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm A., Selahattin Ö., ve Onur U., sokakta Ekrem K., Mert K., ve Serkan B., ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla açılan ateş sonucu Müslüm A., ve Selahattin Ö., yaralanırken, Onur U’da bıçak darbesi ile yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Müslüm A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer iki yaralı Selahattin Ö., ve Onur U’nun da aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince şüphelilerden Serkan B., ateş açtığı değerlendirilen elindeki pompalı tüfekle birlikte yakalanırken, diğer iki şüpheli Ekrem K., ile Mert K., olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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