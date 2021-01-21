HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

İzmir’de silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı

21.01.2021 03:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i kadın 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Atamer Mahallesi 2580 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, Yağmur D., Volkan Ş., Hasan K., ve Mete N., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaraların bir kısmı kendi imkanları ile diğerleri ise sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, olaya karışan 3 şüpheli suç aletleri ile birlikte polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar varİstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var
Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Has Turizm çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

İzmir'de açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var

İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler: Bakan olsam ne yazar

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a geldi! İşte ilk kararnameler

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı: Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş

'Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş'

Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.