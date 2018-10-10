İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Aydın Mahallesi'nde plastik doğrama işi yapan S.S. (30), iş yerine gelen kayınpederi F.K.Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle damadına ateş ederek yaraladı.

Kavgayı ayırmak isteyen damadın kardeşi S.S. de vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan damadın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

F.K.Ö. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde, 10 ay önce kızıyla evlenen damadının boşanmak üzere olduğunu, bu konuda konuşmak için iş yerine gittiğini, olumlu yanıt alamayınca kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

