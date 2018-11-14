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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 05:12 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde bir gazinoda 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir gazinoda kavga sırasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası mevkisindeki gazinoya gelen müşteri S.K. (40) ile iş yeri sahibinin oğlu Cüneyt Y. (26) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt Y. ve gazino çalışanı Ümit C'ye (38) ateş edip yaralayan S.K, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cüneyt Y'nin hayati tehlikesi bulunduğunu öğrenildi.

S.K. ise polis ve jandarma ekiplerince gazinoya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde gözaltına alındı.

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