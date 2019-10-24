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İzmir’de silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 08:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kardeş yaralandı.Olay, saat 02.30’da ilçeye bağlı Yeşilçam Mahallesi 2004 Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.

İzmir’de silahlı kavga: 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kardeş yaralandı.
Olay, saat 02.30’da ilçeye bağlı Yeşilçam Mahallesi 2004 Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde oturan Ayhan Ö. (49) ve kardeşi Erhan Ö.’nün (41) yanlarına gelen kimliği belirsiz kişiye veya kişiler arasında bir süre sonra henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıslardan birisi koşarak evine gitti. Evden aldığı pompalı tüfek ile parka dönen kimliği belirsiz kişi iki kardeşin üzerine ateş etti. Açılan ateş sonucu vücutlarının farklı noktalarına saçmalar isabet eden kardeşler yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelirken yaralı kardeşler yakınlarınca Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri park içerisinde incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince, şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir’de silahlı kavga: 2 yaralı

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