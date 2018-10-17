İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, bir kahvehanenin önünde kimliği belirsiz 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, bugün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Gediz Sevgi Yolu yakınlarında meydana geldi. Bir kahvehane önünde henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi tabancayla kolundan, 1 kişi de bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum