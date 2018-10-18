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İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 01:28 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir kahvehane önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Vedat A. (44), Sıddık Y. (42) ve Rıza S. (53) yaralandı. Şüpheli kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Vedat A'nın hayati tehlikesi bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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3 yaralı izmir Silahlı kavga

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