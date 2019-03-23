İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki tekel marketin önünde duran Ahmet Demircan (34), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Demircan, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Demircan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pompalı tüfekle saldırarak kaçan kişi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, saldırganın Adnan K. olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa bir süre içerisinde Adnan K.’yi yakaladı. Adnan K., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



