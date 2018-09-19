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İzmir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Buca ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde otomobiliyle hareket halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 35 KE 4619 plakalı otomobille Çamlıpınar Mahallesi'nde seyreden Aydın S'nin (32) aracına, arkadan gelen bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan Aydın S, hayvan ağılının bulunduğu bir bahçeye girdi. Bu sırada açılan ateşte yaralanan Aydın S'nin kullandığı araç, ağıla çarpartı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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polis silahlı saldırı yaralı

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