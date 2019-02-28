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İzmir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 02:41 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Peker Mahallesi'nde 34 KM 838 plakalı otomobiliyle seyreden 33 yaşındaki Serdar Uyanık, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu Uyanık yaralanırken şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uyanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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polis pompalı silahlı saldırı yaralı

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