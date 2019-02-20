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İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 07:30 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde gece kulübünden çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece kulübünden çıkan Ergün Aksoylu (53) ile Oktay Çetinkaya (36) park halindeki araçlarına gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından Şair Eşref Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu Aksoylu ve Çetinkaya yaralanırken saldırganlar kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çetinkaya 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Aksoylu ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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