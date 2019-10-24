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İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 07:44 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İZMİR (AA) - Bornova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde yaşayan Erhan Ö. ve Ayhan Ö. kardeşler,otomobille eve gittikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartıştı.

Tartışmanın ardından mahalledeki parka giden iki kardeşe burada oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Erhan Ö. ve Ayhan Ö. vatandaşlar tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kardeşlerin ilk ifadesinde mahalleye gelmeden öce trafikte bir grupla tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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