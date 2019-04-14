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İzmir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 07:24 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 3 kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 3882 sokağa 35 AF 6777 plakalı otomobiliyle gelen S.C. aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen kişilere ateş ederek kaçtı.

Saldırıda, Mehmet E. (29), Güney Y. (27) ve Uğur T. (28) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olaydan sonra polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, zanlının otomobili olay yerinin yakınındaki 3896 sokakta bulundu.

Şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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kavga polis saldırı silah

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