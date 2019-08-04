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İzmir'de silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Tire ilçesinde, gece kulübünün girişine yaklaşan otomobilden ateş açılması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, bir gece kulübünün önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir gece kulübünün giriş kapısının önünde bekleyen İ.Ç, M.Ç ve S.G'ye, bir otomobilden ateş edildi. Yaralanan 3 kişi, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.Ç. ve M.Ç, İzmir Yeşilyurt Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, çok sayıda boş kovan buldu.

Olayda kullanılan otomobil, jandarmanın incelemeleri sonucu tespit edilirken, faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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gece kulübü saldırı silah Tire

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