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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 20:16 | Son Güncelleme

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Erdal Kıran (29), Atatürk Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erdal Kıran'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırının zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silah Tire

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