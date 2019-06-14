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İzmir’de sınav öncesi gürültü teyakkuzu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

Hafta sonu milyonlarca adayın geleceğine yön vermek için ter dökeceği üniversite sınavı için Buca’da gürültü alarmı verildi.

Hafta sonu milyonlarca adayın geleceğine yön vermek için ter dökeceği üniversite sınavı için Buca’da gürültü alarmı verildi. Sınav merkezi çevresinde inşaat, pazar yeri başta olmak üzere işletmeleri uyaran Buca Belediyesi Zabıta Ekipleri, sınav süresince teyakkuzda olacak.
Türkiye genelinde yaklaşık 2 buçuk milyon orta öğrenimini tamamlamış adayların üniversitelere giriş için ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı için Buca’da gürültü seferberliği başlatıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak düzenlenecek sınavlarda, adayların dikkatinin dağılmaması için Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri alarma geçti.
Kent genelinde sükûnetin sağlanması için özel olarak görevlendirilen zabıta ekipleri, sınavlardan bir gün önce Buca’da Dokuz Eylül Üniversitesi ve çevresi başta olmak üzere bölgedeki tüm sınav merkezlerinin çevresinde bulunan gürültü unsurları tespit etti. İnşaat alanları, pazar yerleri, sesli satış yapan işletmeler ve eğlence mekânları başta olmak üzere işletmelere sınav süresi boyunca sessizliği sağlamaları yönünde uyarıda bulundu.
İki günde toplam üç oturumla sona erecek sınav sürecinde ekipler, adayların sınav esnasında dikkatinin dağılmaması için sessizlik kontrolü yapacak. Sınav süresi boyunca vatandaşlardan gelen olası şikayetler, 0232 439 10 10 no’lu ihbar hattından değerlendirerek anında müdahale edecek.
Ekiplerin kontrollerinin yanı sıra Bucalı vatandaşların 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15

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