İzmir'de 'Sinema Burada Festivali' başladı

Mehmet KURT- Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- SİNEMA Burada Festivali, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. 5 gün sürecek festivalin açılışında ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel'e 'Onur Ödülü', Saadet Işıl Aksoy ve Ozan Güven'e ise 'Başarı Ödülü' verildi.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenen Sinema Burada Festivali, İzmir Sanat Merkezi'nde başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinemacılara yönelik projesini açıkladı. İzmir'in sinema sektöründe tanınırlığını arttırmak yönünde bir vizyon ortaya koymak istediklerini ve bu kapsamda da çalışmalara başladıklarını söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

"Sinema İzmir projesi ile filminizi İzmir'de çekmek için bir sebebiniz olacak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilk adımımız İzmir Sinema Ofisi'ni kurmak oldu. İzmir Sinema Ofisi, daha fazla sayıda sinema filmi, televizyon dizisi, klip, reklam filmi gibi sektöre dair tüm prodüksiyonların İzmir'de yapılmasını kolaylaştıracak ve şehrin cazibesini arttıracak. İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçen yapımcılara, yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi için ve gerekli iznin alınmasından lojistik, ekipman, kostüm, konaklama, catering gibi ihtiyaç olan her konuda İzmir'de bulunan imkanlara erişim konusunda imkan sağlayacağız. Yapacağımız envanter çalışması ile hem İzmir'in saklı kalmış güzelliklerini barındıran doğal mekan seçeneklerini, hem iç mekan sahipleri için pratik çözüm önerileriyle hem sinema sektörüne, hem de şehrimizdeki genç sinemacılara fırsat sunacağız."