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İzmir’de sitelere yakın noktadaki otluk alanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 00:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan otluk alanda yangın çıktı.

İzmir’de sitelere yakın noktadaki otluk alanda korkutan yangın

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangının bölgede bulunan sitelere yakın olduğu öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Kavşağı Kuşadası Caddesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı otluk alanın yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, sitelere yakın konumda bulunan yangının rüzgarın etkisiyle etki alanını genişlettiği öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

İzmir’de sitelere yakın noktadaki otluk alanda korkutan yangın

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