İzmir’de Sivas Katliamında Ölenler Anıldı

Hazırlanan basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı Sedat Mutlu okudu. Mutlu, 33 aydının 26 yıl önce Sivas’ın ortasında tekbirler eşliğinde bütün devlet güçlerinin gözü önünde yakılarak katledildiğini söyledi. Açıklamada, katliamdan birkaç gün önce Madımak Oteli’nin çevresine parke taşlarının bırakıldığı, dönemin belediye başkanının katliam sırasında “gazanız mübarek olsun” diyerek katliamı adeta teşvik ettiği, güvenlik güçlerinin devlet yetkilileri tarafından olay yerine gönderilmediği, gönderilenlerin de katliamcılarla kol kola hareket ettiği belirtildi.

“Sivas katliamı planlıydı”

Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sivas Madımak Oteli katliamı egemenlerin askeriyle, polisiyle, yargısıyla, medyasıyla, belediyesiyle, hükümetiyle göz yumduğu gerici katillerin tetikçiliğiyle hayata geçirdiği planlı bir katliamdı. Katliamdan sonra gerici katil güruh içinden sadece küçük bir grup için dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonucunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular”. Açıklamada, Sivas katliamı sanıklarının avukatlığını yapanların AK Parti tarafından milletvekili, bakan hatta Anayasa Mahkemesi üyesi yapılarak adeta ödüllendirildikleri belirtildi.

“Seküler yaşam biçimleri iktidar tarafından hedef alınıyor”

Açıklamada, AK Parti iktidarının bugün de Alevilere ve ilerici, demokrat toplum kesimlerine yönelik baskı ve tehdit politikalarını sürdürdüğü öne sürüldü. “Toplumsal yaşam AKP iktidarı eliyle hızla gericileştiriliyor. Devletin artık şeklen kalmış olan sınırlı laik niteliği bütünüyle ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Seküler yaşam biçimleri iktidar tarafından hedef alınıyor. Eğitimde akıl, bilim, eleştiri ve sorgulamanın yerine kör inançlara ve akıl dışı dogmalara dayalı gerici bir anlayış getiriliyor. Çocuklarımız sürekli taciz ve tecavüzle anılan gerici vakıflara teslim ediliyor” ifadelerine yer verildi.