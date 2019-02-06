İzmir’de soba faciası: 2 ölü

İzmir’in Kınık ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kınık ilçesindeki Hamzahocalı Mahallesi Leylak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), gece kömür sobasını yakıp yattı. Ardından çiftin evine gelen gelini Arife Kavram, kayınbaba ve kayınvalidesini hareketsiz yatarken görünce yardım istedi. Durum hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram’ın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram’ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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