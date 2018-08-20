İzmir'de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sokağa ses bombası atan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sevgi Mahallesi 84. Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, sokağa gelen hafif ticari araçtan ses bombası atıldığını belirledi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu ses bombasını atanların kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda B.C.G, U.K. ve R.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda maytap ve torpil ele geçirildi.

İşlemleri süren zanlıların, emniyetteki ifadesinde suçlarını itiraf ettiği, olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

