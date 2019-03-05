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İzmir'de sokak ortasında cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 02:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.  Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1921 sokakta meydana geldi.

İzmir'de sokak ortasında cinayet

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1921 sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Bülent Katma (42) ile T.Ö.(45) sokakta karşılaşınca, ikili arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, iddiaya göre T.Ö. belinden çıkarttığı tabancayı Katma'ya doğrultup ardı ardına ateşledi. Katma, vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli T.Ö. ise 06 DZ 740 plakalı kamyonetle olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Katma, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerine yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Katma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katma'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet cinayet zanlısı T.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. T.Ö., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de sokak ortasında cinayet

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