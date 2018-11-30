İzmir'de sokak ortasında kadına dayağa büyük tepki

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ismi öğrenilemeyen kadın, yolda yürürken tartıştığı yanındaki adam tarafından tekme ve yumrukla dövüldü. Saldırgan, otomobilin kapısıyla ittiği kadının boğazını sıkıp, başına art arda yumruk, karnına ise tekme attı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüyü izleyenler, saldırgana tepki gösterip, yakalanarak, cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Olay, çarşamba günü sabah saatlerinde, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Yolda yürüyen, isimleri ve yakınlık dereceleri öğrenilemeyen kadın ile erkek, bir anda durup, tartışmaya başladı. İkili bağrışırken, park halindeki beyaz otomobiline yaklaşan adam, aracın açmak istediği kapısıyla kadını itti. Otomobile giren adam, aniden çıkıp, elinde şemsiyeyle bekleyen kadına saldırdı. Kadın, kurtulmak için boğazını sıkan adamı itmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan adam, elinden aldığı şemsiyeyi yere fırlatırken, kadına da tokat attı. Kadın, başına yumruk, karnına da tekme darbesi aldı.

Kadının, yanındaki adam tarafından dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları, adama tepki gösterip, yakalanarak, cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

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