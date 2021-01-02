İzmir’de son 24 saatte kısıtlamayı ihlal eden 1192 kişiye para cezası

İzmir’de son 24 saatte korona virüsü tedbirleri kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyması ve virüsün yayılım hızının azaltılması noktasında denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerine hız kesmeden devam eden ekiplerce, son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872, maske takmadığı belirlenen 284 ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 36 kişi olmak üzere toplamda 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.

