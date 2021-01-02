HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de son 24 saatte kısıtlamayı ihlal eden 1192 kişiye para cezası

İzmir’de son 24 saatte kısıtlamayı ihlal eden 1192 kişiye para cezası

02.01.2021 20:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de son 24 saatte korona virüsü tedbirleri kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyması ve virüsün yayılım hızının azaltılması noktasında denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.

İzmir’de son 24 saatte korona virüsü tedbirleri kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyması ve virüsün yayılım hızının azaltılması noktasında denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerine hız kesmeden devam eden ekiplerce, son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872, maske takmadığı belirlenen 284 ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 36 kişi olmak üzere toplamda 1192 kişiye idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Kağıthane'de silahlı saldırı! Yardımına vatandaşlar koştuKağıthane'de silahlı saldırı! Yardımına vatandaşlar koştu
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Genç çifti öldürüp gömmüşler

Kan donduran olay! Genç çifti öldürüp gömmüşler

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Kağıthane'de silahlı saldırı! Yardımına vatandaşlar koştu

Kağıthane'de silahlı saldırı! Yardımına vatandaşlar koştu

Kısıtlamada ateş yakıp eğlenen gençlere polis baskını

Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını

Gaziantep'te korkunç olay! Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay! Bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

2 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu

Kız arkadaşıyla kavga edince intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Komşuları ekiplere haber verdi

Elektrik kesintisi listesi 3 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

3 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.