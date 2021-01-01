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İzmir’de son 24 saatte kısıtlamayı ihlal eden 594 kişiye para cezası

01.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’de, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik kısıtlamada polis ekipleri yoğun bir mesai harcarken, son 24 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası uygulandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı için ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun bir mesai harcıyor.

İzmir’de, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik kısıtlamada polis ekipleri yoğun bir mesai harcarken, son 24 saatte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası uygulandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı için ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun bir mesai harcıyor. Önemli noktalarda sık sık denetimler yapan ekipler, son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 594 kişiye idari para cezası kesti. Ekipler denetimler kapsamında, 566 kişiye maske takmamaktan, 38 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymamaktan dolayı para cezası uyguladı. Ayrıca, 1 iş yeri hakkında adli, iki iş yeri hakkında ise idari işlem yapıldı. Uygulanan tedbirlerin pazartesi sabahına kadar devam edeceği bildirildi.

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