İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 8'i yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, adreslerindeki dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

