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İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde bu sabah düzenlediği operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürülürken firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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