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İzmir'de su parkı serinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan su parkı, sıcak yaz günlerinde özellikle çocuklu ailelerin tercihi oluyor.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan su parkı, sıcak yaz günlerinde özellikle çocuklu ailelerin tercihi oluyor.

Sıcak yaz günlerinde hafta sonu tatilini fırsat bilen İzmirliler, Balçova'da bulunan su parkına gitti. Çocukları ile beraber eğlenip serinleyen aileler, su parkında bulunan yetişkin ve çocuk havuzlarında, animasyonlar eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Günün her saati farklı spor ve animasyon etkinliklerinin yapıldığı su parkında oynayan çocuklar, cankurtaranlar sayesinde güvenli bir şekilde yazın tadını çıkarıyor. Güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten su parkının genel müdürü Hüseyin Karaman, çocuklu ailelerin yıllık üyelik ile daha hesaplı şekilde su parkı imkanlarından yararlandığını söyledi. Aileler için su parkının uygun bir yer olduğunu belirten Karaman, "Geçen yıl giriş yapan aile sayısına oranla bu yıl artış var. Animasyon şovlarına çok ciddi anlamda katılan oluyor, çocuklar bu etkinliklerle eğleniyorlar. 3 yetişkin havuzumuz var, kaydıraklı havuzlarımız ve rafting alanımız var. İnsanlar çocukları ile çocuk havuzlarında vakit geçiriyorlar. Yetişkinler kendileri için olimpik havuzumuzu tercih ediyor. İnsanlar hava sıcaklığı arttıkça, havuzlara akın ediyorlar. Hem güneşin, hem de eğlencenin tadını çıkarıyorlar" dedi.

KALABALIK AİLELERİN TERCİHİ

Su parkına gelecek olan ailelerin dikkat etmeleri gereken konulardan da bahseden Karaman, "15 yaşın altı çocuklar ebeveynsiz içeri almıyoruz. Havuzlarda yazan kurallara uymaları gerekiyor. Aileler, çocuklarını çok fazla yalnız bırakmamalı. Sportif faaliyetlerde bu etkinliklere uygun kıyafetler giyilmeli. Cankurtaranların uyarılarına önem vermeliler. Kaydıraklı havuzlarda hem başlangıç noktası, hem de düşme havuzunda çeşitli vakalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kaydırak başında ve düşme noktasında birçok cankurtaranımız bulunuyor. Bu cankurtaranlar kendi aralarında sürekli haberleşiyorlar. Yetişkinler ve çocuklar, kaydıraktan bir sonra gelecek olan kişileri düşünerek düşme havuzlarında fazla vakit geçirmeden buradan çıkmalı" diye konuştu.

Su parkına Almanya'dan 9 kişilik ailesi ile gelen Ahmet Demir, "Daha önceden İzmir'de yaşadığımız için burayı biliyorduk. Avrupa'dan tatile geldik. Çocuklarla eğleniyoruz burada. Çocuklar kaydıraklarda oynuyor, yemek yiyor, güzel vakit geçiriyor. Ailecek vakit geçirmek için iyi bir yer" dedi.

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