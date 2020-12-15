İzmir’de su taşkını kurbanları son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Menderes ilçesinde taşkın sulara kapılan araçtan ve cansız bedenleri metrelerce ileride bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan toprağa verildi.

Menderes ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında içinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, dere yatağından geçerken taşkın sulara kapılarak 800 metre sürüklenmişti. Araçta bulunan 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmuştu. Araçta bulunan Soner Uyar ve Mehmet Aslan ise sulara kapılarak kaybolmuştu. Kayıp kişiler için 4 kilometre uzunluğundaki derede arama çalışmaları başlatılmış ve Soner Uyar ve Mehmet Uyar’ın cansız bedenlerini 1 kilometre arayla bulunarak İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı.

Gözyaşlarıyla defnedildi

Olayda hayatını kaybeden Soner Uyar ve Mehmet Aslan’ın yakınları, bugün sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeleri teslim aldı. Cenaze işlemlerinin ardından Soner Uyar’ın cenazesi defnedilmek üzere Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Mezarlığına getirildi. Soner Uyar’ın cenazesinin burada dualarla toprağa verilirken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.